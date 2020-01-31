Burdur'da sağanak sonrası kar - Son Dakika
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Burdur'da sağanak sonrası kar

6 saat önce

BURDUR'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü.

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BURDUR'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü.

Burdur'da dün sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Burdur- Antalya karayolunda da trafikte aksamalar yaşandı. Kapanma noktasında gelen Burdur- Antalya Karayolu kurna rampalarında biriken kar, Karayolları ekipleri ile trafik ekiplerinin koordineli çalışmasıyla temizlendi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kampüsünde de etkili olan yağış sonrası İstiklal yerleşkesi beyaza büründü. Yerleşke içindeki yollarda biriken kar, görevliler tarafından kepçelerle temizlendi.


Antalya, Burdur, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:59 Kaynak: DHA
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