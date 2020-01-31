Burdur'da sağanak sonrası kar - Son Dakika
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Burdur'da sağanak sonrası kar

6 saat önce

BURDUR'da, dün akşam sağanağın ardından kar etkili olurken, yüksek kesimler, beyaza büründü.

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BURDUR'da, dün akşam sağanağın ardından kar etkili olurken, yüksek kesimler, beyaza büründü.

Burdur'da, dün sabah başlayan sağanak, akşam saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kar yağışının ardından kentin yüksek kesimleri, beyaz örtüyle kaplandı. Burdur- Antalya yolunda, kar nedeniyle trafikte aksama meydana geldi. Kapanmak üzere olan yolun kurna rampalarında biriken kar, Karayolları ile trafik ekiplerinin koordineli çalışmasıyla temizlendi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kampüsü'nde de etkili olan yağış sonrası İstiklal yerleşkesi, beyaza büründü. Yerleşke içindeki yollarda biriken kar, görevliler tarafından kepçelerle temizlendi.


Burdur, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:02 Kaynak: DHA
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