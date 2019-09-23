Son Dakika Haberleri: Burdur'da "Sağlık için Beraber Yürüyelim" etkinliği
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Burdur'da "Sağlık için Beraber Yürüyelim" etkinliği

48 dakika önce

Burdur'da "Avrupa Hareket Haftası" kapsamında "Sağlık için Birlikte Yürüyelim" etkinliği düzenlendi.

Burdur'da

Burdur'da "Avrupa Hareket Haftası" kapsamında "Sağlık için Birlikte Yürüyelim" etkinliği düzenlendi.


Türkiye Herkes için Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu tarafından 'Sağlık için Birlikte Yürüyelim' sloganıyla 81 ilde düzenlenen yürüyüş, Burdur'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi.


Yürüyüşe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya başta olmak üzere ve gençlik liderleri, antrenörler, gönüllüler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Türkiye, Avrupa, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:40 Kaynak: AA
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