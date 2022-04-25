Burdur'da Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulacak - Son Dakika

Burdur'da sahipsiz hayvanlarının toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, tedavi ve rehabilitasyonunun yapılması amacıyla kurulacak birliğin tüzük tasarısının değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda konuşan Burdur Valisi Ali Arslantaş, kentte ve ilçelerde her ay en az bir sahipsiz hayvan saldırısıyla karşılaşıldığını belirterek 10,15 ve 30'lu guruplar halinde çete gibi gezen köpekler olduğunu aktardı.

Bu sorunla ilgili vatandaşların belediye başkanlarından talepleri de olduğunu vurgulayan Arslantaş, "Bunları kontrol altına alıp tek elden yönetmenin vakti gelmişte geçiyor. Hayvanları Koruma, Belediyeler ve İl Özel İdaresi kanunlarında burada bulunan kurumların hepsinin hem sokak, hem sahipli, hem de sahipsiz hayvanlarla ilgili görevleri ve sorumlulukları var." dedi.

Toplantıda Veteriner Hekim Ahmet Arvasi ve Valilik Avukatı Adile Evcil tarafından sunum da yapıldı.

Toplantıya, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdür Vekili Gökhan Körük, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy, Altınyayla Belediye Başkanı Ahmet Serttaş, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Çavdır Belediye Başkanı Süleyman Kayacan, Çeltikçi Belediye Başkanı Adnan Bilkay, Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, Kemer Belediye Başkanı Ömer Aktürk, Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, Kocaaliler Belediye Başkanı Selahattin Gökçe, Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör, Söğüt Belediye Başkanı Ayhan Yurdasiper, Yusufça Belediye Başkanı Hüseyin Özaslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav, MAKÜ Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Öner, MAKÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Reha Ağaoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdür Vekili Osman Yöntem ve Burdur Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul da katıldı.