Burdur'da Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulacak - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur'da Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulacak

25.04.2022 18:20
Burdur'da Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulacak

Burdur'da sahipsiz hayvanlarının toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, tedavi ve rehabilitasyonunun yapılması amacıyla kurulacak birliğin tüzük tasarısının değerlendirme toplantısı yapıldı.

Burdur'da sahipsiz hayvanlarının toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, tedavi ve rehabilitasyonunun yapılması amacıyla kurulacak birliğin tüzük tasarısının değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda konuşan Burdur Valisi Ali Arslantaş, kentte ve ilçelerde her ay en az bir sahipsiz hayvan saldırısıyla karşılaşıldığını belirterek 10,15 ve 30'lu guruplar halinde çete gibi gezen köpekler olduğunu aktardı.

Bu sorunla ilgili vatandaşların belediye başkanlarından talepleri de olduğunu vurgulayan Arslantaş, "Bunları kontrol altına alıp tek elden yönetmenin vakti gelmişte geçiyor. Hayvanları Koruma, Belediyeler ve İl Özel İdaresi kanunlarında burada bulunan kurumların hepsinin hem sokak, hem sahipli, hem de sahipsiz hayvanlarla ilgili görevleri ve sorumlulukları var." dedi.

Toplantıda Veteriner Hekim Ahmet Arvasi ve Valilik Avukatı Adile Evcil tarafından sunum da yapıldı.

Toplantıya, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdür Vekili Gökhan Körük, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy, Altınyayla Belediye Başkanı Ahmet Serttaş, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Çavdır Belediye Başkanı Süleyman Kayacan, Çeltikçi Belediye Başkanı Adnan Bilkay, Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, Kemer Belediye Başkanı Ömer Aktürk, Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, Kocaaliler Belediye Başkanı Selahattin Gökçe, Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör, Söğüt Belediye Başkanı Ayhan Yurdasiper, Yusufça Belediye Başkanı Hüseyin Özaslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav, MAKÜ Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Öner, MAKÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Reha Ağaoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdür Vekili Osman Yöntem ve Burdur Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul da katıldı.

YORUMLAR
500
Burdur'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Burdur'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Kadın milli judocular, Burdur'da hazırlıklarını sürdürüyor Kadın milli judocular, Burdur'da hazırlıklarını sürdürüyor

Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulacak - Son Dakika


Son Dakika
18:10 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil: Yok sayılmak beni çok kırdı
18:08 Turist kadın, tacize uğradığı anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı
18:07 Bursa'da evlerin arasına eğitim uçağı düştü! Evleri zarar gören vatandaşlar anlattı
17:55 Kuruluş Osman oyuncusu, New York'ta 1915 protestosu yapan Ermenilerin karşısına Türk bayrağı ile çıktı
17:36 Antalya'da koparmanın cezası 120 bin TL olan kum zambaklarını kopardılar!
17:33 Metin Öztürk isim açıklamadan hedef gösterdi: Aklımızda Galatasaray taraftarını coşturacak bir aday var
17:32 Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "mum" göndermesinde bulundu
17:30 Sakarya'da korkunç kaza! Kamyon ile otobüs birbirine girdi
17:28 İlahiyatçı Necmettin Nursaçan'ın programında dikkat çeken ateist sorusu: Evinde yemek yemem helal mi?
17:02 Sultanlar Ligi'nde ilk finalist VakıfBank!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 18:28:11. #1.12#
SON DAKİKA: Burdur'da Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement