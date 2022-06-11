Burdur'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı öne sürülen 5 kuzudan biri telef oldu

Burdur'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı ileri sürülen 5 kuzudan biri telef oldu, 4'ü yaralandı.

Bağlar Mahallesi'nde ağılındaki kuzularından birinin parçalandığını, 3'ünün yaralandığı iddia eden Veli Bütüner, gazetecilere, sahipsiz köpeklerden korumak için ağılını her gece kontrol ettiğini söyledi.

Dün gece yorgun olduğundan ağıla gelmediğini belirten Bütüner, "Bu sabah geldiğimde köpekler 3 hayvanı yaralamış, birini yemiş." dedi.

Bütüner, maddi zarara uğradığını dile getirerek daha önce birkaç kere komşularının kuzularına da köpeklerin saldırdığını anlattı.

Saldırgan köpeklerin toplatılması istediklerini vurgulayan Bütüner, "Toplatıldıktan sonra tekrardan doğaya salınmasını istemiyoruz, barınaklarda bakılsın bunlara. Köpekler bugün kuzuya zarar verdiler, yarın çocuklarımıza verirler. Çocuklarıma, eşime saldırmalarından korkuyoruz. İlle de hayvan yerine bir insanın ölmesi mi lazım?" diye konuştu.

"Mahalleli olarak çok tedirginiz"

Hızır İlyas Mahallesi'nden çiftçi Mehmet Yılmaz da sabah marul serasında yaralı bir kuzu bulduğunu aktardı.

Komşularından birine ait olduğunu tahmin ettiği kuzuyu tedavi ettiğini belirten Yılmaz şöyle konuştu:

"Kuzunun her tarafı kan içindeydi. Her tarafından köpekler bunu parçalamış. Geçen gün köpekler bana da saldırdı. Mahalleli olarak çok tedirginiz. Bu durumda çocuklar olsa ne yapacaktı. Yetkililere sesleniyorum, bu hayvanlar başı boş bırakılmasın, kısırlaştırılıp muhafaza edilsin."