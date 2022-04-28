BURDUR'DA SAKAL-I ŞERİF ZİYARETİ - Son Dakika
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BURDUR'DA SAKAL-I ŞERİF ZİYARETİ

28.04.2022 11:24

BURDUR'da Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.

BURDUR'da Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.

Kadir Gecesi dolayısıyla Burdur Ulu Camii'nde teravih namazından sonra tesbih namazı kılındı. Daha sonra ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek için vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Tekbirler ve ilahiler eşliğinde cemaate gösterilen Sakal-ı Şerif'i bazı vatandaşlar cep telefonuyla görüntülemeye çalışırken, bazıları da muhafaza edildiği kabı öptü.

BURDUR'DA SAKAL-I ŞERİF ZİYARETİ
BURDUR'DA SAKAL-I ŞERİF ZİYARETİ
BURDUR'DA SAKAL-I ŞERİF ZİYARETİ
BURDUR'DA SAKAL-I ŞERİF ZİYARETİ

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Sakal I Şerif, Kadir Gecesi, Ulu Camii, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR'DA SAKAL-I ŞERİF ZİYARETİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BURDUR'DA SAKAL-I ŞERİF ZİYARETİ - Son Dakika
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