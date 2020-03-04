Burdur'da saman balyalarının arasından "Koca Engerek" yılanı çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'da saman balyalarının arasından 'Koca Engerek' yılanı çıktı - Son Dakika

Burdur'da saman balyalarının arasından "Koca Engerek" yılanı çıktı

6 saat önce

Burdur'un Gölhisar ilçesine yem için getirilen saman balyaları arasından çıkan "Koca Engerek" yılanı, Şanlıurfa'da doğaya salındı.

Burdur'da saman balyalarının arasından

Burdur'un Gölhisar ilçesine yem için getirilen saman balyaları arasından çıkan "Koca Engerek" yılanı, Şanlıurfa'da doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silajlık yem üretimi faaliyetinde bulunan bir firmanın, Şanlıurfa'dan getirdiği samanlar arasında yılan çıktı.

Firma yetkilerince yılan, müdürlük yetkililerine teslim edildi. Yapılan incelemede yılanın "Koca Engerek" türü olduğu tespit edildi.

Küçük sürüngen ve memelilerle beslenen, tarım sektörü için faydalı ve koruma altında olan "Koca Engerek" yılanı, müdürlük görevlilerince Şanlıurfa'da doğal yaşamına bırakıldı.

Şanlıurfa, Gölhisar, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:12 Kaynak: AA
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