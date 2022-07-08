Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

08.07.2022 19:36
Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinan T. idaresindeki 34 ES 4279 plakalı otomobil, Burdur- Fethiye kara yolu Kağılcık köyü yakınında şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Abdullah B. 112 Acil Servis ekibince Karamanlı Devlet Hastanesine kaldırdı.

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Kaynak: AA

Karamanlı, Fethiye, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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