Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

26.07.2022 13:13
Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Gül K. yönetimindeki 32ACM463 plakalı otomobil, Isparta-Burdur dağ yolu mevkisinde Gelincik Barajı'nın yakınındaki şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Halat yardımıyla yukarı taşınan yaralı, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Isparta, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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