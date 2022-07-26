Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Gül K. yönetimindeki 32ACM463 plakalı otomobil, Isparta-Burdur dağ yolu mevkisinde Gelincik Barajı'nın yakınındaki şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Halat yardımıyla yukarı taşınan yaralı, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika