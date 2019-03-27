Son Dakika Haberleri: Burdur'da Seçmen Sayısı Arttı

Burdur'da Seçmen Sayısı Arttı

2 saat önce

Burdur'da 199 bin 90 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek752 sandığın kurulacağı Burdur'da belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oyalanacak.

Burdur'da Seçmen Sayısı Arttı, System.String[]
Burdur'da 199 bin 90 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek

752 sandığın kurulacağı Burdur'da belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oyalanacak.


Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Burdurlular, Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.


5 yılda 7 bin 324 yeni seçmen


Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Burdur'da 199 bin 90 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Burdur'daki seçmen sayısı 7 bin 324 arttı.


Burdur'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 739 sandık kurulurken, bu seçimlerde 752 sandık kurulacak.


En fazla seçmen merkez ilçede

Burdur'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise merkez ilçe. 77 bin 228
kayıtlı seçmenin bulunduğu merkezde 273
sandık kurulacak.


Merkezden sonra ikinci sırada 179
sandık ve 48 bin 133
seçmenle Bucak, üçüncü sırada da 59
sandık ve 16 bin 681
seçmenle Gölhisar geliyor.


13
sandık ve 2 bin 761
seçmenle en az sandık ve seçmen ise Kemer'de olacak.


İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:


Ağlasun 28 6 bin 894

Altınyayla 17 4 bin 522

Bucak 179 48 bin 133


Merkez 273 77 bin 228


Çavdır 40 10 bin 230


Çeltikçi 18 4 bin 540


Gölhisar 59 16 bin 681


Karamanlı 28 6 bin 451


Kemer 13 2 bin 761


Tefenni 36 8 bin 407


Yeşilova 61 13 bin 243

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:27 Kaynak: AA

Burdur, Politika
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