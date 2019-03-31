Son Dakika Haberleri: Burdur'da Seçmenler Sandık Başında (2)

Burdur'da Seçmenler Sandık Başında (2)

1 saat önce

OYUNU YATAĞINDA KULLANDIBurdur'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oy kullanmaya gidemeyecek derecede yatağa bağımlı vatandaşlara İl Seçim Kurulunca oluşturulan seyyar sandıklarda oy kullandırıldı.

Burdur'da Seçmenler Sandık Başında (2), System.String[]
OYUNU YATAĞINDA KULLANDI

Burdur'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oy kullanmaya gidemeyecek derecede yatağa bağımlı vatandaşlara İl Seçim Kurulunca oluşturulan seyyar sandıklarda oy kullandırıldı. 2011 yılında geçirdiği motosiklet kazası sonucu felç olan ve yatağa bağımlı hale gelen Özkan Özcan'ın (42) Menderes Mahallesi 31024 sokaktaki evine seyyar sandığı getiren seçim kurulu üyeleri oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi. Daha sonra oyunu kullanan Özkan Özcan, "2011 yılında geçirdiğim motosiklet kazasından sonra felç oldum. Seyyar sandık çok güzel bir uygulama" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:56 Kaynak: DHA

Burdur, Güncel
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