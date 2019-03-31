Burdur'da Seçmenler Sandık Başında (2)
1 saat önce
OYUNU YATAĞINDA KULLANDIBurdur'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oy kullanmaya gidemeyecek derecede yatağa bağımlı vatandaşlara İl Seçim Kurulunca oluşturulan seyyar sandıklarda oy kullandırıldı.
OYUNU YATAĞINDA KULLANDI Burdur
'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oy kullanmaya gidemeyecek derecede yatağa bağımlı vatandaşlara İl Seçim Kurulunca oluşturulan seyyar sandıklarda oy kullandırıldı. 2011 yılında geçirdiği motosiklet kazası sonucu felç olan ve yatağa bağımlı hale gelen Özkan Özcan
'ın (42) Menderes
Mahallesi 31024 sokaktaki evine seyyar sandığı getiren seçim kurulu üyeleri oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi. Daha sonra oyunu kullanan Özkan Özcan, "2011 yılında geçirdiğim motosiklet kazasından sonra felç oldum. Seyyar sandık çok güzel bir uygulama" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:56 Kaynak: DHA
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