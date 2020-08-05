Burdur'da şehit düşen polisin adı, yaralandığı parkta yaşatılacak - Son Dakika

BURDUR (İHA) – Burdur'da kovaladığı şüphelinin kendisine tekme atması sonucu dengesini kaybedip düşerek kaldırıma başını çarpan ve şehit olan polis memuru Selcan Akbaş'ın adı, parkta yaşatılacak. Burdur Belediyesi, şehidin yaralandığı ve olayın gerçekleştiği Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan Gençlik Park'ın ismini, 'Şehit Selcan Akbaş Parkı' olarak değiştirecek.

Burdur Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı, Sultan Dere kampüsünde sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirildi. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz başkanlığında gerçekleştirilirken toplantıda, görevi başında şehit olan polis memuru Selcan Akbaş'un isminin olay yerindeki parka verilmesi görüşüldü. Ercengiz, konuyla ilgili meclisine teklif sundu. Meclis üyeleri ise teklifi, oy birliğiyle kabul etti.

Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Ercengiz, "Şehidimiz Selcan Akbaş'a Allah'tan rahmet diliyorum. Bir görev esnasında üzücü bir kaza sonrasında yaralanmış ve tedavi sonrasında vefat etmiştir. Her ne kadar şehidimiz Burdurlu olmasa da, Burdur'da hizmet etmiştir. Burdur halkı böyle bir ismi bir yerlerde görmek istiyordu. Bu anlamda bizlerde Selcan kardeşimizin ismini kaza geçirdiği parkta yaşatmak amacıyla Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan Gençlik Parkı İsmini, 'Şehit Selcan Akbaş Parkı' olarak değiştirdik" dedi.

Olay ise şöyle gelişmişti:

Selcan Akbaş, 15 Haziran akşamı Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nda, 2 şüpheliye kimlik sormak istedi. Ancak 2 şüpheli, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında A.U. olduğu belirlenen şüpheli, polis memuru Akbaş'a tekme savurdu. Tekmeden kurtulmak isterken dengesini kaybederek yere düşen polis memuru, başını duvara çarpıp yaralanmıştı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Selcan Akbaş'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Akbaş, 23 Haziran'da kara ambulansıyla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edildi. 25 Haziran günü beyin ölümü gerçekleşen Selcan Akbaş, olaydan 16 gün sonra, sabah saatlerinde şehit olmuştu. Şehit polis memuru Selcan Akbaş'ın cenazesi, Ankara'dan memleketi Bursa'da yapılan törenle toprağa verilmişti. - BURDUR