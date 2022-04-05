Burdur'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika
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Burdur'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

05.04.2022 21:20
Burdur'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

Burdur Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen iftar programında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi.

Burdur Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen iftar programında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi.

Burdur Öğretmenevindeki programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından davetliler oruçlarını açtı.

Vali Ali Arslantaş, yemeğin ardından yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin ve gazilerin gönül huzuruyla hiç kimseye muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirmeleri için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla buldukları her fırsatta ailelerle bir araya geldiklerini belirten Arslantaş, "Evlatlarınız artık yalnız sizin değil, bu milletin de evladıdır. Yetimleri, öksüzleri bu milletin yetimi, öksüzüdür. Müsterih olun." ifadelerini kullandı.

Devlet var oldukça şehitlerin emanetlerinin unutulmayacağını, gazilerin yalnız bırakılmayacağını vurgulayan Arslantaş, "Biz imparatorluk bakiyesi bir devletiz. Ecdadın sesimizi ulaştırdığı nerede bir mazlum varsa hamisi biz olduk olmaya da devam edeceğiz. Biz kavi oldukça istiklal ve Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlarımız elbet çıkacak. Varsın çıksınlar. Gereğini daima yapacağız. Toprağımızda gözü olanların gözlerini oydukça 'şehitler tepesi' hiç boş kalmayacak. Evlatlarınız gibi bizler de bu ülke için can vermeye hazırız. Allah birlik beraberliğimiz bozdurmasın." ifadelerini kullandı.

Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'in de katıldığı program, İl Müftüsü Enver Türkmen'in dua etmesinin ardından sona erdi.

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Burdur Valiliği, Burdur, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika


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