Burdur'da seminere katılan 21 öğretmen ve 2 personel ev karantinasına alındı - Son Dakika

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir ilkokulda düzenlenen seminere katılan 21 öğretmen ve 2 Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ev karantinasına alındı.
İlçede bir ilkokulda düzenlenen seminere katılan öğretmen G.K. seminerden bir gün sonra rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurdu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan öğretmen hastanedeki tedavisinin ardından evinde gözlem altına alındı.
Bunun üzerine filyasyon ekipleri öğretmenin seminerde temasta bulunduğu 20 öğretmenin ve 2 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin de ev karantinasına alınmasına karar verdi.