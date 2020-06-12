Burdur'da semt pazarında sosyal mesafeli cuma namazı - Son Dakika

Burdur şehir merkezindeki Uzay Çatı altında yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta da cemaat saf tutarak cuma namazı kıldı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı cuma namazı, sosyal mesafe kuralına uygun olarak kılındı.

Burdur'da normalleşme adımları kapsamındaki tedbirler çerçevesinde vatandaşlar cuma namazı için bu hafta da sosyal mesafeli saf tutuldu. Kent genelinde bazı cami avlularında, okul bahçelerinde ve parklarda sosyal mesafeye dikkat edilerek cuma namazı eda edildi. Evlerinde abdest alan, maske takan ve seccadesini getiren vatandaşlar, kent merkezinde her Salı semt pazarı olarak kullanılan Uzay Çatı altına akın etti. Burada görev alan sağlık ekipleri alana geçen vatandaşın ateşini ölçerken, emniyet ekipleri de seccade kontrolü yaptı. Vatandaşlar sosyal mesafeli cuma namazını eda ederek alandan ayrıldı. Son Valiler Kararnamesi ile Balıkesir'e atanan Vali Hasan Şıldak da son cuma namazını kılanlar arasında yer aldı. - BURDUR