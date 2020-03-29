Burdur'da Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu - Son Dakika

Burdur'da Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolcu taşımacılığına yönelik genelgesi gereği Burdur Otobüs Terminali'nde Valilik, Belediye, İl Emniyet Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi ve Şoförler Odası temsilcisinden oluşan Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu.

Burdur Valiliği İl İdare ve Denetim Müdürü Ramazan Şencan kurulun Burdur Valiliği'nin koordine ve sorumluluğunda kurulduğunu söyledi. Şencan, "Seyahat İzin Kurulu, Burdur Valiliği koordine ve sorumluluğunda, Burdur Belediyesi görevlisi, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile Şoförler ve Otomobilciler Odası temsilcisinden oluşuyor. İçişleri Bakanlığı genelgesindeki şartları taşıyan, otobüsle yolculuk yapmak isteyen vatandaşlarımız gelip müracaat ettiklerinde seyahat izin belgesi düzenliyoruz" dedi.

Diğer yandan, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından da otogar girişinde gelen ve giden yolcuların ateşleri ölçülüyor.