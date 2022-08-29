SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI - Son Dakika
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SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

29.08.2022 12:36

Burdur'da seyir halindeki otomobil alev aldı.

Burdur'da seyir halindeki otomobil alev aldı. Sürücünün müdahalesine rağmen yanmaya devam eden otomobil kullanılamaz hale geldi.

Dün saat 21.30 sıralarında Burdur'dan Kozluca yönüne giden İsmail Yarar yönetimindeki 07 AVM 734 plakalı otomobil Kozluca köyü kavşağında bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Sürücünün müdahalesine rağmen alevler otomobili kapladı. Haber verilmesi üzerine Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: DHA

Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI - Son Dakika

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