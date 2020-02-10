Burdur'da seyrine doyumsuz kar manzaraları - Son Dakika

Burdur'da seyrine doyumsuz kar manzaraları
6 saat önce
BURDUR'da kar yağışıyla birlikte gözel görüntüler de ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:01 Kaynak: DHA
BURDUR'da kar yağışıyla birlikte gözel görüntüler de ortaya çıktı. Burdur, kent merkezi mevsimin ilk karının yağmasıyla beyaza büründü. Evlerin çatıları, araçların üzeri, yollar ve ağaç dallarına biriken kar uzun zamandır kendisini bekleyen kent sakinlerini mutlu etti. Kenti beyaz örtüyle kaplayan kar, doyumsuz manzaralar da ortaya çıkardı. Kentte gündüz saatlerinde sıfırın altında 1- 2 derecelerde olan hava sıcaklığı gece ise sıfırın altında 9'u buluyor.
Son Dakika Son dakika: İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerimiz şehit oldu Yerel kaynaklar son dakika olarak duyurdu: Türk ordusu Serakib'e ilerliyor Çocuk yaşta evliliği savunan tweetiyle tepki çeken profesör, derste protesto edildi Erbaş, "Delillerimiz var" diyerek tartışma yaratan konuya noktayı koydu: Haramdır