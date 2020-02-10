Burdur'da seyrine doyumsuz kar manzaraları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'da seyrine doyumsuz kar manzaraları - Son Dakika

Burdur'da seyrine doyumsuz kar manzaraları

6 saat önce

BURDUR'da kar yağışıyla birlikte gözel görüntüler de ortaya çıktı.

Burdur'da seyrine doyumsuz kar manzaraları, System.String[]

BURDUR'da kar yağışıyla birlikte gözel görüntüler de ortaya çıktı. Burdur, kent merkezi mevsimin ilk karının yağmasıyla beyaza büründü. Evlerin çatıları, araçların üzeri, yollar ve ağaç dallarına biriken kar uzun zamandır kendisini bekleyen kent sakinlerini mutlu etti. Kenti beyaz örtüyle kaplayan kar, doyumsuz manzaralar da ortaya çıkardı. Kentte gündüz saatlerinde sıfırın altında 1- 2 derecelerde olan hava sıcaklığı gece ise sıfırın altında 9'u buluyor.


Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:01 Kaynak: DHA
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