Burdur'da şiddetli rüzgar cami minaresine zarar verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'da şiddetli rüzgar cami minaresine zarar verdi - Son Dakika

Burdur'da şiddetli rüzgar cami minaresine zarar verdi

6 saat önce

Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Manca köyünde şiddetli rüzgar ve yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Burdur'da şiddetli rüzgar cami minaresine zarar verdi, System.String[]

Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Manca köyünde şiddetli rüzgar ve yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle cami minaresi zarar gördü.


Karamanlı ilçesi Manca köyünde etkili olan şiddetli rüzgar, köy camisinin minaresinde zarara neden oldu. Cami minaresinin aleminin bulunduğu külah kısmı, şiddetli rüzgar nedeniyle koparak minarede asılı kaldı. Şiddetli rüzgar, bir taziye çadırını da yerinden söküp uçurdu. Uçan taziye çadırı, telefon tellerine takıldı. Manca Köy Muhtarı Ahmet Özeren ve köylüler, tellere takılan çadırı kendi imkanları indirdi. Zarar gören minare için muhtarlık tarafından tadilat çalışması yaptırılacağı öğrenildi. - BURDUR

Karamanlı, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:16 Kaynak: İHA
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