Burdur'da şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı

BURDUR'da şiddetli yağış nedeniyle bazı köy yolları ile evleri su bastı.
Kentte dün etkili olan aşırı yağış, bazı köylerde hasara yol açtı. Burdur
Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlı Hacılar
ile Yeşilova
ilçesine bağlı Düden köyü arasındaki yol, merkeze bağlı Karaçal köyü mevkii Burdur- Karamanlı
yolu ve Bucak
ilçesi Kestel
köyü Dutderesi mevkiinde sel ve su baskınları yaşandı. Burdur Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gölhisar
ilçesine bağlı Yumrutaş
köyünde metrekareye 24 kilo, Elmalıyurt köyünde 17 kilo, merkeze bağlı Erikli
köyünde 12 kilo, Kemer
ilçesinde 10 kilo, Çavdır
ilçesine bağlı Söğüt
beldesinde 8 kilogram yağış düştü.
Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi, AFAD
İl Müdürlüğü ve Karayolları 134. Şube Şefliği ekiplerinin sel ve su baskınlarına karşı hızlı ve etkili şekilde müdahale ettiği bildirildi.
- Burdur