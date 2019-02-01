Son Dakika Haberleri: Burdur'da Silahlı Çatışma: 3 Yaralı

Burdur'da Silahlı Çatışma: 3 Yaralı

1 saat önce

Burdur'un Bucak ilçesinde, bir restoranda çıkan silahlı çatışmada biri ağır, 3 kişi yaralandı.

Burdur'da Silahlı Çatışma: 3 Yaralı, System.String[]
Burdur'un Bucak ilçesinde, bir restoranda çıkan silahlı çatışmada biri ağır, 3 kişi yaralandı.


İlçeye bağlı Kızılkaya Beldesi'ndeki bir restoranda, İ.D. pompalı tüfekle rastgele ateş etmeye başladı.

İşletme sahibi N.M'nin de tabancayla karşılık vermesi üzerine İ.D. ve o sırada restoranda bulunan 2 müşteri yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.D'nin durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:26 Kaynak: AA

Bucak, Burdur, Güncel
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