Burdur'da silahlı kavga: 1 yaralı
1 saat önce
Burdur'da iki kişi arasında yaşanan kavga sonrasında 1 kişi silahla vurularak yaralandı.
Burdur Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:12 Kaynak: İHA
'da iki kişi arasında yaşanan kavga
sonrasında 1 kişi silahla vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Kayaaltı köyündeki mesire alanında meydana geldi. 32 yaşındaki S.I. ile beraberindeki M.U. (48) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.U. yanında getirdiği tabanca ile S.I.'yu göğsünden ve kolundan yaraladı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan S.I., daha sonra Isparta
Şehir Hastanesine sevk edildi. Şüpheli M.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - BURDUR
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