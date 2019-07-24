Burdur'da silahlı yaralama
27 dakika önce
Burdur'da bir kişi silahla yaralandı.
Burdur Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:39 Kaynak: AA
'da bir kişi silahla yaralandı. Kocapınar
mevkisinde tabancayla yaralanan Süleyman Işıldak, 112 Acil Servis
ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Işıldak, buradaki müdahalenin ardından Isparta
Şehir Hastanesine sevk edildi.
Şüpheli M.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Patlayan klima motoru duvar yıktı: 1 yaralı Deniz kıyılarının doldurulmasına AYM "dur" dedi Son Dakika! Diyarbakır'da EYP'li saldırı İmamoğlu'nun Zülfü Livaneli sevgisi! 3 ayda 3 konserine gitti