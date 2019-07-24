Son Dakika Haberleri: Burdur'da silahlı yaralama
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Burdur'da silahlı yaralama

27 dakika önce

Burdur'da bir kişi silahla yaralandı.

Burdur'da silahlı yaralama, System.String[]
Burdur'da bir kişi silahla yaralandı.
Kocapınar mevkisinde tabancayla yaralanan Süleyman Işıldak, 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Işıldak, buradaki müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.
Şüpheli M.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kocapınar, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:39 Kaynak: AA
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