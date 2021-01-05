Burdur'da sinema salonlarının kapalı kalma süresi uzatıldı - Son Dakika

Burdur'da sinema salonlarının kapalı kalma süresi uzatıldı
05.01.2021 21:13
Burdur'da 5 Ocak Salı günü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sinema salonlarının faaliyetlerine ara verme süresi uzatıldı.
Burdur'da 5 Ocak Salı günü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sinema salonlarının faaliyetlerine ara verme süresi uzatıldı.
Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu sinema salonlarının kapalı kalma süresinin 1 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmasını kararlaştırdı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre alınan tedbirlere uymayanlara idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara adli işlem başlatılacak. - BURDUR
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