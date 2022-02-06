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Son Dakika | Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, kocası hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika | Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, kocası hastaneye kaldırıldı

06.02.2022 12:12

Son dakika haberlerine göre Burdur'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, eşi ise hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, eşi ise hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki müstakil evde kızlarının yanında kalan Osman ve Ayşe Bekar çifti, üşüdüklerinden doğalgazlı kalorifer sistemi olduğu halde odadaki kömür sobasını da yakıp uyudu.

Sabah anne ve babasını hareketsiz bulan kızları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Eve gelen sağlık ekipleri, Ayşe Bekar'ın gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gazdan etkilenen eşi Osman Bekar ise, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.

Karamanlı ilçesinin Klavuzlar köyünde yaşayan çiftin, yaklaşık 10 gündür kent merkezinde oturan kızı ve damadının yanında kaldığı belirtildi.

Son Dakika | Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, kocası hastaneye kaldırıldı
Son Dakika | Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, kocası hastaneye kaldırıldı
Son Dakika | Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, kocası hastaneye kaldırıldı
Son Dakika | Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, kocası hastaneye kaldırıldı
Son Dakika | Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, kocası hastaneye kaldırıldı

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Burdur, Kömür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, kocası hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, kocası hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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