Burdur'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara para cezası - Son Dakika

Burdur'da ilk defa uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şehir sessizliğe büründü. Kentte sokağa çıkma yasağını ihlal eden 25 kişiye idari para cezası uygulandı.

Burdur'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaya başladığı cuma gecesi 00.00'dan itibaren 25 kişiye idari para cezası uygulanırken, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bir fırıncı ise ehliyetsiz, sigortasız ve vizesiz motosiklete bindiği için idari para cezasına çarptırıldı. Motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi.