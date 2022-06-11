Burdur'da sokak köpekleri koyunlara saldırdı, vatandaş isyan etti - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur'da sokak köpekleri koyunlara saldırdı, vatandaş isyan etti

11.06.2022 14:33
Burdur'da sokak köpekleri koyunlara saldırdı, vatandaş isyan etti

Burdur'un merkez Bağlar Mahallesi'nde bir hafta önce başka bir koyun ağılına saldıran sokak köpekleri, bu kez de iki vatandaşın koyunlarına saldırdı.

Burdur'un merkez Bağlar Mahallesi'nde bir hafta önce başka bir koyun ağılına saldıran sokak köpekleri, bu kez de iki vatandaşın koyunlarına saldırdı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar köpeklerin toplanıp barınağa götürülmesini istedi.

Gece köpeklerin saldırısı sonucu bahçesinde bir kuzusunun yaralandığını söyleyen Mehmet Yılmaz, sabah bahçeye geldiğinde yaralı kuzuyu gördüğünü belirterek, "Kimin olduğunu da bilmiyorum, tedavisini kendim yaptım. Gece buralar büyük sokak köpekleri ile doluyor. Şehir içinde de kızım ellerinden zor kurtuldu. Bana da saldırdılar, silahla havaya ateş ederek kurtuldum. Saldıran sokak köpeklerine barınaklarda bakılmasını, sokaklarda başıboş gezdirilmemesini, yetkililerin bu konuda yardım etmesini istiyorum" dedi.

Aynı bölgede hayvanları olan Veli Bütüner de gece köpeklerin koyun ve kuzulara saldırdığını, sabah geldiğinde bir kuzunun parçalanarak telef olduğunu gördüğünü söyledi. Kuzulardan birinin ön bacaklarının kırıldığını, diğerlerinin ise boyun ve kuyruklarından yaralandığını anlatan Bütüner, "Saldıran sokak köpeklerinden çok rahatsız oluyoruz. Koyun ve kuzulara saldıran sokak köpekleri toplanıp barınaklarda bakılsın. İlla bir insana mı saldırması lazım?" diyerek tepkisini gösterdi. - BURDUR

YORUMLAR
500
Burdur'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı öne sürülen 5 kuzudan biri telef oldu Burdur'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı öne sürülen 5 kuzudan biri telef oldu Minikler çevre konusunda bilgilendirildi Minikler çevre konusunda bilgilendirildi
Kaynak: İHA

Mehmet Yılmaz, Bağlar, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da sokak köpekleri koyunlara saldırdı, vatandaş isyan etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:22 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
14:21 TikTok yıldızı Cooper Noriega'nın ölmeden 2 saat önce çektiği video tesadüfün böylesi dedirtti
14:20 Survivor yarışmacısı Sude Burcu fotoğrafını paylaştı, Mert Öcal'dan yorum gecikmedi
14:04 Futbolcu Wagner Love'nincinsel ilişki görüntüleri sızdırılmıştı! Görüntülerdeki kadın kasetin dolaşıma girmesine isyan etti
14:02 Burak Elmas başkanlık seçimi için oyunu kullandı, ortaya çıkan görüntü gündem oldu
13:44 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopterle ilgili yeni bir gelişme yaşandı
13:24 Kurt sürüsü yaylada etrafı çitle çevrili ağıla girerek 35 koyunu öldürdü
13:22 Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs, süt tankeri ile çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralı
13:01 Kira artış oranı sabitlendi ama tartışmalar bitmiyor! Düzenlemeden önce yapılan zamlar için hak iddia edilebilir mi, işte yanıtı
12:43 Toprak, altyapı çalışması yapan işçinin üzerine çöktü! İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 14:40:16. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur'da sokak köpekleri koyunlara saldırdı, vatandaş isyan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement