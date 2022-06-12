Burdur'da sokak köpekleri koyunlara saldırdı, vatandaş isyan etti - Son Dakika
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Burdur'da sokak köpekleri koyunlara saldırdı, vatandaş isyan etti

12.06.2022 00:58
Burdur'da sokak köpekleri koyunlara saldırdı, vatandaş isyan etti

Burdur'un merkez Bağlar Mahallesi'nde bir hafta önce başka bir koyun ağılına saldıran sokak köpekleri, bu kez de iki vatandaşın koyunlarına saldırdı.

Burdur'un merkez Bağlar Mahallesi'nde bir hafta önce başka bir koyun ağılına saldıran sokak köpekleri, bu kez de iki vatandaşın koyunlarına saldırdı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar köpeklerin toplanıp barınağa götürülmesini istedi.

Gece köpeklerin saldırısı sonucu bahçesinde bir kuzusunun yaralandığını söyleyen Mehmet Yılmaz, sabah bahçeye geldiğinde yaralı kuzuyu gördüğünü belirterek, "Kimin olduğunu da bilmiyorum, tedavisini kendim yaptım. Gece buralar büyük sokak köpekleri ile doluyor. Şehir içinde de kızım ellerinden zor kurtuldu. Bana da saldırdılar, silahla havaya ateş ederek kurtuldum. Saldıran sokak köpeklerine barınaklarda bakılmasını, sokaklarda başıboş gezdirilmemesini, yetkililerin bu konuda yardım etmesini istiyorum" dedi.

Aynı bölgede hayvanları olan Veli Bütüner de gece köpeklerin koyun ve kuzulara saldırdığını, sabah geldiğinde bir kuzunun parçalanarak telef olduğunu gördüğünü söyledi. Kuzulardan birinin ön bacaklarının kırıldığını, diğerlerinin ise boyun ve kuyruklarından yaralandığını anlatan Bütüner, "Saldıran sokak köpeklerinden çok rahatsız oluyoruz. Koyun ve kuzulara saldıran sokak köpekleri toplanıp barınaklarda bakılsın. İlla bir insana mı saldırması lazım?" diyerek tepkisini gösterdi. - BURDUR

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Kaynak: İHA

Mehmet Yılmaz, Bağlar, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da sokak köpekleri koyunlara saldırdı, vatandaş isyan etti - Son Dakika

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