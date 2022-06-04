Burdur'da su baskını: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Burdur'da su baskını: 1 ölü, 1 yaralı

04.06.2022 22:15
Burdur'da su baskını: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur'da etkili olan sağanak yağmurda 4 katlı bir apartmanın giriş katını su basması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Burdur'da etkili olan sağanak yağmurda 4 katlı bir apartmanın giriş katını su basması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Burdur akşam saatlerinde yaşayan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Olayda Aydınlıkevler Mahallesi Umut Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katını su bastı. Ekipler tarafından kontrol edilen adreste yaşayan engelli kız Vesile Doğtaş hayatını kaybederken, annesi Fatma Doğtaş ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

(Ali Kapan/İHA)

Burdur'da su baskını: 1 ölü, 1 yaralı
Burdur'da su baskını: 1 ölü, 1 yaralı
Burdur'da su baskını: 1 ölü, 1 yaralı
Burdur'da su baskını: 1 ölü, 1 yaralı
Burdur'da su baskını: 1 ölü, 1 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da su baskını: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da su baskını: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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