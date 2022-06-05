Burdur'da su baskınında ölen engelli kadının evinde temizlik çalışması yapılıyor - Son Dakika
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Burdur'da su baskınında ölen engelli kadının evinde temizlik çalışması yapılıyor

05.06.2022 11:14
Burdur'da su baskınında ölen engelli kadının evinde temizlik çalışması yapılıyor

Burdur'da sağanak nedeniyle su baskınına uğrayan binanın bodrum katında annesiyle mahsur kalan ve kaldırıldığı hastanede ölen engelli kadının evinde temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

Burdur'da sağanak nedeniyle su baskınına uğrayan binanın bodrum katında annesiyle mahsur kalan ve kaldırıldığı hastanede ölen engelli kadının evinde temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

Su baskını ve selden dolayı kentte birçok evin önünde çamur ve balçık birikti. Burdur Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, dün geceden beri kentte çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşamını yitiren bedensel ve zihinsel engelli Vesile (53) ile tedavisinin ardından taburcu edilen annesi Fatma Doğdaş'ın (75) yaşadığı bodrum katına dolan su da vidanjörle boşaltıyor.

Doğdaş ailesinin üst komşusu Yadigar Özcan, AA muhabirine, sel suyunun aniden bodrum kata dolduğunu, anne ve kızını kurtarmak için çabaladıklarını ancak daireye giremediklerini söyledi.

Gözyaşı döken Özcan, "Annem ve kız kardeşim gibiydiler. Çok seviyorduk. Çığlık atışları, 'kurtarın' diye bağırışları kulağımdan gitmiyor. Sabaha kadar uyuyamadım. Seslerini duyduk ama eve su dolduğu için yardım edemedik. Gözümüzün önünde gitti." diye konuştu.

Özcan, telefonla yardım istemeye çalıştığını aktararak, anne kızın yaklaşık bir saat binada kaldıklarını, ellerinden yardım istemekten başka bir şey gelmediğini dile getirdi.

Mahalle sakini Mehmet Özdemir de ekiplerle dün gecen beri anne kızın evini temizlemeye çalıştıklarını anlatarak, yağmur yağınca suyun bir anda akışa geçtiğini, mahalledeki araçları sürüklediğini kaydetti.

Hayatını kaybeden Vesile Doğdaş'ın bugün öğle namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Aydınlıkevler Mahallesi Umut Sokak'taki evlerinde su baskını sonrası mahsur kalan Vesile ve annesi Fatma Doğdaş, itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı. Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Vesile Doğdaş hayatını kaybetmiş, annesi tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Burdur'da su baskınında ölen engelli kadının evinde temizlik çalışması yapılıyor
Burdur'da su baskınında ölen engelli kadının evinde temizlik çalışması yapılıyor
Burdur'da su baskınında ölen engelli kadının evinde temizlik çalışması yapılıyor
Burdur'da su baskınında ölen engelli kadının evinde temizlik çalışması yapılıyor

YORUMLAR
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Burdur'da Sağanak Yağış Su Baskınına Neden Oldu… Vali Arslantaş:  '1 Kişi Hayatını Kaybetti' Burdur'da Sağanak Yağış Su Baskınına Neden Oldu… Vali Arslantaş:  '1 Kişi Hayatını Kaybetti' Evleri yağmur suyuyla doldu; anne kurtarıldı, engelli kızı öldü Evleri yağmur suyuyla doldu; anne kurtarıldı, engelli kızı öldü
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burdur'da su baskınında ölen engelli kadının evinde temizlik çalışması yapılıyor - Son Dakika

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