Son Dakika Haberleri: Burdur'da su baskınının yaraları sarılıyor
Son Dakika Güncel Haber

Burdur'da su baskınının yaraları sarılıyor

1 saat önce

Burdur'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle bazı evlerin giriş katını su bastı, cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluştu.

Burdur'da su baskınının yaraları sarılıyor, System.String[]
Burdur'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle bazı evlerin giriş katını su bastı, cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluştu.

Metrekareye 15 ile 20 kilogram yağışın düştüğü Burdur'da, Burdur Çayı aşırı yükseldi. Yağış nedeniyle Şirinevler, Değirmenler, Menderes, Aydınlık Evler ve Kışla mahallelerinden 12 evi, 3 evin eklentilerini ve bahçelerini de su bastı. Belediye ekipleri sel baskını olan evlerde temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aydınlık Evler Mahallesi 39039. Sokak'ta ikamet eden Aydın Solak, "Bu sokakta oturuyorum, derenin ağzı aşırı sel sebebiyle doldu. Dere taşınca yan tarafta ki evlerin alt katları ve bahçeler sel oldu" dedi. - BURDUR
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:11 Kaynak: İHA
şirinevler, sel, su, burdur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aşırı yağışların yol açtığı selde 4 kişi hayatını kaybetti Ağrı'da feci olay: Anne ve iki çocuğu sel sularına kapılarak hayatını kaybetti Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Alman basınında: AK Parti strateji değiştirdi Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:39:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur'da su baskınının yaraları sarılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]