Burdur'da su dolu kuyuya düşen 4 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Burdur'un Bucak ilçesinde su dolu kuyuya düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kızılkaya Beldesi'ndeki hayvan çiftliğinin bahçesinde oynayan 4 yaşındaki Emirhan Yılmaz, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 2 metre derinlikteki içi su dolu kuyuya düştü.

Oğlunun kuyuya düştüğünü fark eden baba Şükrü Yılmaz, çocuğu çıkardıktan sonra 112 Acil Servise durumu bildirdi.

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Daha önceden kuru olan kuyunun, son günlerde etkili olan yağışlarından ardından yağmur ve kar suyu ile dolduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.