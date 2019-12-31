Burdur'da su dolu kuyuya düşen 4 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'da su dolu kuyuya düşen 4 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Burdur'da su dolu kuyuya düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

6 saat önce

Burdur'un Bucak ilçesinde su dolu kuyuya düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Burdur'da su dolu kuyuya düşen 4 yaşındaki çocuk öldü, System.String[]

Burdur'un Bucak ilçesinde su dolu kuyuya düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kızılkaya Beldesi'ndeki hayvan çiftliğinin bahçesinde oynayan 4 yaşındaki Emirhan Yılmaz, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 2 metre derinlikteki içi su dolu kuyuya düştü.

Oğlunun kuyuya düştüğünü fark eden baba Şükrü Yılmaz, çocuğu çıkardıktan sonra 112 Acil Servise durumu bildirdi.

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Daha önceden kuru olan kuyunun, son günlerde etkili olan yağışlarından ardından yağmur ve kar suyu ile dolduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burdur, Bucak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:12 Kaynak: AA
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