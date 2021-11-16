Suç örgütüne yönelik "Katran" operasyonunda 9 kişi tutuklandı - Son Dakika

Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçede suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kuranları yakalamaya yapılan operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Ekipler, şüphelilerin yaptıkları faaliyetleri ve işledikleri suçlarla ilişkileri adım adım takip ederek örgüt ele başı olduğu ileri sürülen Z.Ü'nin ilçedeki Katran Dağı'nda çoban olduğunu belirledi.

Şüpheli, Z.Ü'nin dağda çobanlık yaparak kendini gizlediği ve bir ağ kurarak tehdit, şantaj ve silahla yaralama gibi çeşitli suçları başkalarına yaptırdığı iddia edildi.

Bu kapsamda "Katran" adı verilen operasyonda yakalanan ve adliyeye sevk edilen Z.Ü ile A.Ü, İ.E, V.S, F.G, Ü.Ö, B.K, U.E, F.T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan A.A. ile M.D.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bucak ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli yakalanmış, operasyonda ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 4 pompalı tüfek, 2 havalı tüfek, kurusıkı tabanca, kılıç, muşta, 5 sustalı bıçak, 220 tüfek ve tabanca fişeği ile 12 dijital materyal ele geçirilmişti.