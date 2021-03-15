Burdur'da sulama havuzuna düşen kişi öldü - Son Dakika

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Kartal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yakınları, naylondan yapılan sulama havuzunun yüzeyinde Kartal'ı hareketsiz bir şekilde buldu.

Fenerbahçe'nin Erol Bulut'la yolları ayırması halinde yerine geçmesi muhtemel 4 isim belli oldu

Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu