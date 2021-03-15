Burdur'da sulama havuzuna düşen kişi öldü - Son Dakika

Burdur'un Kemer ilçesinde sulama havuzuna düşen kişi boğuldu.
İlçeye bağlı Akçaören köyünde diktiği fidanları sulayan 75 yaşındaki Halil Kartal'dan haber alamayan yakınları, Kartal'ın bahçesine gitti.
Yakınları, naylondan yapılan sulama havuzunun yüzeyinde Kartal'ı hareketsiz bir şekilde buldu.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Kartal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Jandarma ekiplerince kovayla su alırken havuza düşerek boğulduğu belirlenen yaşlı adamın cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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