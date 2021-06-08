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Burdur'da şüpheli çanta alarmı - Son Dakika

Burdur'da şüpheli çanta alarmı

08.06.2021 13:06
Burdur'da şüpheli çanta alarmı, System.String[]

Burdur'da şüpheli çanta alarmı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Burdur'da şüpheli çanta alarmı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yeni Hamam Sokağı'nda içinde bomba olabileceği söylenen şüpheli bir çanta olduğu ihbarını aldı. Olay yerine gelen ekipler, çantanın bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemlerini aldılar. Bomba imha ekibinin beklenmesi sırasında polis ekiplerini gören ev sahibi evin önüne çıkarak çantanın kendilerine ait olduğunu, çöp olarak evin önüne koyduklarını ifade etti. Bir süre korku dolu anların yaşanmasına neden olan çanta ev sahibine teslim edilerek evin önüne değil çöpe atılması istendi. - BURDUR

Burdur'da şüpheli çanta alarmı
Burdur'da şüpheli çanta alarmı
Burdur'da şüpheli çanta alarmı
Burdur'da şüpheli çanta alarmı
Burdur'da şüpheli çanta alarmı

Emniyet Müdürlüğü, Burdur, Bomba, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da şüpheli çanta alarmı - Son Dakika


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