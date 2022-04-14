Burdur'da şüpheli iki araçta uyuşturucu madde ele geçiridi - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur'da şüpheli iki araçta uyuşturucu madde ele geçiridi

14.04.2022 23:04
Burdur'da şüpheli iki araçta uyuşturucu madde ele geçiridi

Burdur'da ihbar üzerine harekete geçen ekiplerin yaptığı çalışmalarda toplam 3 gram eroin, 3 gram metamfetamin ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Burdur'da ihbar üzerine harekete geçen ekiplerin yaptığı çalışmalarda toplam 3 gram eroin, 3 gram metamfetamin ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehre uyuşturucu getireceği tespit edilen 2 aracı takibe aldı. Yol kontrol çalışmalarında durdurulan araçlardan Ş.B.A. ve B.A.'nın üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2 gram eroin 1 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. M.M.D. ve M.D.'nin kullandığı araçta yapılan aramalarda 2 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

Burdur'da şüpheli iki araçta uyuşturucu madde ele geçiridi

YORUMLAR
500
Van'da 14 kilo 500 gram eroin ele geçirildi Van'da 14 kilo 500 gram eroin ele geçirildi Son dakika... Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Son dakika... Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Metamfetamin, Uyuşturucu, Burdur, Eroin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da şüpheli iki araçta uyuşturucu madde ele geçiridi - Son Dakika


Son Dakika
23:01 Süleyman Soylu'dan Semra Güzel tepkisi geldi: Böyle bir kişiyi, TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir?
22:51 Galatasaray'da seçimi kazanması durumunda Metin Öztürk, görüşeceği hocayı açıkladı!
22:33 Belediye çalışanı para dolu çanta buldu, sahibi uyuşturucu kaçakçısı çıktı!
22:10 Zelenski'den Almanya ve Macaristan'a tepki: Rus petrolü için kanlı para ödeniyor
22:08 Atalanta perişan oldu, Merih Demiral maçın sonunu getiremedi
21:29 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan camiaya çağrı
21:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: E-ticaret platformlarına belirli sınırlamalar getiriyoruz
21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracata yatırımlarına yıllık yüzde 9'a varan faiz oranıyla finansman imkanı getiriyoruz
20:27 20 maçta 16 gol atıyor! Fenerbahçe bu kez turnayı gözünden vurdu
20:17 14 Nisan'da koronavirüsten 21 kişi vefat etti, 5 bin 127 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 23:14:56. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur'da şüpheli iki araçta uyuşturucu madde ele geçiridi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement