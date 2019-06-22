Burdur'da şüpheli ölüm
1 saat önce
Burdur'da kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.
Burdur
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:35 Kaynak: AA
'da kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.
Pazar Mahallesi Özdemir Sokağı'ndaki bir evde yalnız yaşayan Güniz Şener'den (49) iki gündür haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye
tarafından evin kapısının açılmasının ardından içeriye giren ekipler, Şener'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cesedi, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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