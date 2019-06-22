Son Dakika Haberleri: Burdur'da şüpheli ölüm
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Burdur'da şüpheli ölüm

1 saat önce

Burdur'da kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

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Burdur'da kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.
Pazar Mahallesi Özdemir Sokağı'ndaki bir evde yalnız yaşayan Güniz Şener'den (49) iki gündür haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İtfaiye tarafından evin kapısının açılmasının ardından içeriye giren ekipler, Şener'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cesedi, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:35 Kaynak: AA
Burdur, Güncel
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