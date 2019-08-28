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Burdur'da şüpheli ölüm

1 saat önce

Burdur'da şüpheli ölüm İş arkadaşları aradı cevap alamayınca evi açıldı, cansız bedeni bulunduBURDUR -Burdur'da İki ay önce geçirdiği trafik kazası sebebiyle belinden rahatsız olan ve Burdur Karayolları şubesinde çalışan Yaşar Ekinevinde ölü olarak bulundu.

Burdur'da şüpheli ölüm

İş arkadaşları aradı cevap alamayınca evi açıldı, cansız bedeni bulundu

BURDUR -Burdur'da İki ay önce geçirdiği trafik kazası sebebiyle belinden rahatsız olan ve Burdur Karayolları şubesinde çalışan Yaşar Ekinevinde ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre arkadaşları Yaşar Ekin'i arayıp cevap alamayınca yalnız yaşadığı evine geldiler. Bahçelievler Mahallesi Farabi Sokak No: 11'de ikamet eden şahsın evi itfaiye ve polisler eşliğinde açıldı. Evde Ekin'in cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilk incelemesinde şahsın uzun süre önce vefat ettiği belirlenirken, belediye ekipleri cenazeyi Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Kesin ölüm sebebinin otopsiden sonra belirleneceği öğrenildi.

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:35 Kaynak: İHA
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