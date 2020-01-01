Burdur'da sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

Burdur'da sürücülere ceza yağdı

6 saat önce

Burdur'da yılbaşı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında yapılan trafik uygulamasında, 950 araç kontrol edildi.

Burdur'da sürücülere ceza yağdı, System.String[]

Burdur'da yılbaşı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında yapılan trafik uygulamasında, 950 araç kontrol edildi. 162 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, toplam 99 bin 970 TL tutarında para cezası verildi.


Burdur'da yılbaşı için alınan tedbirler kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 116 ekip ve 453 personel denetim yapıldı. Denetimlerde 145 halka açık yer kontrol edilirken, 2 bin 707 kişiye GBT sorgusu yapıldı. Yapılan sorguda haklarında, 'Taksirle Ölüme Neden Olmak', 'Nafaka Hükümlerine Uymamak', 'Bucak İlçesinde Karşılıksız Çek Düzenlemek, Kaçakçılığa Konu Eşyayı Satın Almak ve Satmak, 'Ağlasun İlçesinde Basit Yaralama' suçlarından aranma kaydı bulunan şüpheliler yakalanarak adliyeye sevk edildi.


Sürücülere 99 bin TL'lik ceza


Yapılan trafik kontrollerinde ise 950 araç kontrol edildi. 162 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, toplam 99 bin 970 TL tutarında para cezası verildi. Aynı zamanda 29 araç trafikten men edildi, alkollü araç kullanmaları nedeniyle de 22 araç sürücüne işlem yapıldı.


Öte yandan gece boyunca 4 yaralamalı, 5 maddi hasarlı olmak üzere toplam 9 trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazalarda da 5 vatandaş yaralandı.


Jandarma da görev başındaydı


Burdur İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise 112 ekip, 273 personel görevinde hazır bulundu. Halka açık 154 alan kontrol edildi, 10 işletmeye ise 14 bin 827 TL idari yaptırım kararı uygulandı. 3 bin 253 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 1 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek, hakkında gerekli işlemler uygulandı.


Kazada 2 kişi hayatını kaybetti


Trafik denetiminde ise bin 494 araç kontrol edilerek, 2 kişiye alkollü araç kullanmaları nedeniyle işlem yapıldı. 27 araca ise 28 bin 456 TL para cezası uygulanırken, 6 araç ise trafikten men edildi. Meydana gelen 2 trafik kazasında ise 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. - BURDUR

Emniyet Müdürlüğü, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:35 Kaynak: İHA
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