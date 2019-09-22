Burdur'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

BURDUR'da Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlendi.

Köprübaşından başlayan bisiklet turu Gazi Caddesi, Atatürk Caddesi, Şehit Kalmaz Caddesi, Kışla Caddesi'nden devam edip Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Etkinliğe Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in eşi Hülya Ercengiz de katıldı.

Etkinliği organize eden Saniye Tok, Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında bu etkinliği düzenledik. 2013 yılında İzmir'de Sema Gür bu turu birkaç gönüllü arkadaşıyla başlattı. Her yıl çoğalarak devam ediyor. Bu yıl 120 yerde düzenleniyor. Mutluyuz, gururluyuz. Bu yıl Burdur'da üçüncüsünü düzenledik. Geçen yıl 92 katılımcı vardı. Her yıl katılımcı sayısı artıyor. Bisiklet binmeyi bilmeyen kadınlarımıza da öğretiyoruz. Bizim herhangi bir derneğimiz yok. Siyasi bir girişim değiliz. Gönüllü kadınlarla bu etkinliği düzenliyoruz dedi.

Burdur'un yollarının bisiklet binmek için çok uygun olduğunu söyleyen Tok, Umarım ilerleyen yıllarda da bisiklet binen kadınları çoğaltmak amacımız diye konuştu.

GÖRÜNÜTÜ DÖKÜMÜ

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Turdan detay

Drone görüntüsü

Saniye Tok'un açıklamaları

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Haber-Kamera Mesut MADAN BURDUR,(DHA)