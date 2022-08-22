Burdur'da takla atan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Burdur'da takla atan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı

22.08.2022 12:21

BURDUR'da takla atıp alev alan otomobildeki Burhan Emre (26) hayatını kaybetti, sürücü Canberk Çınar ise yaralandı.

BURDUR'da takla atıp alev alan otomobildeki Burhan Emre (26) hayatını kaybetti, sürücü Canberk Çınar ise yaralandı.

Burdur'dan Karamanlı yönüne giden Canberk Çınar'ın kullandığı 43 ACK 348 plakalı otomobil, saat 02.00 sıralarında Çallıca köyü yakınlarında kontrolden çıkıp, takla atarak alev aldı. Kazada otomobilden kendi imkanları ile çıkan sürücü Canberk Çınar yaralandı, yanındaki Burhan Emre ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Burhan Emre'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Canberk Çınar, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Burhan Emre'nin cesedi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

Burhan Emre'nin, Burdur'un Kemer ilçesinde orman muhafaza memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Çocuklarının kazada yaşamını yitirdiğini öğrenen anne ve babası ise fenalık geçirdi.


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Kaynak: DHA

Burdur, Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da takla atan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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