Burdur'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi - Son Dakika

Burdur'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ve Bucak ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 98 parça sikke, yüzük ve metal obje, 9 cep telefonu, tüfek, 23 dolu fişek, kurusıkı tabanca, 5 hilti ucu, jeneratör, 50 metre kablo ve kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.