Burdur'da Tarihi Eser Operasyonu

Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen operasyonunda, 316 parça tarihi eser ele geçirildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen operasyonunda, 316 parça tarihi eser ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılkaya beldesinde tarihe eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait 198 bronz sikke, 6 gümüş sikke, 30 Osmanlı sikkesi, 23 ok ucu, 3 bileklik, 5 yüzük ve 51 metal obje ele geçirildi.



Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.



Şüpheli savcılığın talimatıyla jandarmadan serbest bırakılırken, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten soruşturma başlatıldı.



Ele geçirilen 316 tarihi eser ise Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ceza Yediği İçin Sinirlenen Sürücü EDS'yi Kurşunladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan-Hindistan Kriziyle İlgili Konuştu:Yangına Körükle Gitmenin Faydası Yok

Terör Örgütü PYD/PKK ile DEAŞ Arasındaki Kirli Pazarlığın Detayları Ortaya Çıktı

10 Yıl Hapis Cezası Kesinleşen Hükümlü, Cezaevine Götürülürken Polis Aracından Atlayıp Firar Etmeye Çalıştı