Son Dakika Haberleri: Burdur'da Tarihi Eser Operasyonu

Burdur'da Tarihi Eser Operasyonu

57 dakika önce

Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen operasyonunda, 316 parça tarihi eser ele geçirildi.

Burdur'da Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen operasyonunda, 316 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılkaya beldesinde tarihe eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait 198 bronz sikke, 6 gümüş sikke, 30 Osmanlı sikkesi, 23 ok ucu, 3 bileklik, 5 yüzük ve 51 metal obje ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli savcılığın talimatıyla jandarmadan serbest bırakılırken, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten soruşturma başlatıldı.

Ele geçirilen 316 tarihi eser ise Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:03 Kaynak: AA

Bucak, Burdur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceza Yediği İçin Sinirlenen Sürücü EDS'yi Kurşunladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan-Hindistan Kriziyle İlgili Konuştu:Yangına Körükle Gitmenin Faydası Yok

Terör Örgütü PYD/PKK ile DEAŞ Arasındaki Kirli Pazarlığın Detayları Ortaya Çıktı 10 Yıl Hapis Cezası Kesinleşen Hükümlü, Cezaevine Götürülürken Polis Aracından Atlayıp Firar Etmeye Çalıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 18:00:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur'da Tarihi Eser Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]