Burdur'da 3 bin 500 dekarlık alanda ekilen ayçiçeğinin hasadı başladı - Son Dakika
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Burdur'da 3 bin 500 dekarlık alanda ekilen ayçiçeğinin hasadı başladı

13.09.2022 17:21
Burdur'da 3 bin 500 dekarlık alanda ekilen ayçiçeğinin hasadı başladı

Burdur'da Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında Bakanlık destekli ekilen ayçiçeğinin hasadı yapılıyor.

Burdur'da Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında Bakanlık destekli ekilen ayçiçeğinin hasadı yapılıyor.

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Bucak ilçesi Kestel köyünde düzenlenen törende, bütün tarımsal faaliyetlerin amacının insanı daha rahat ve müreffeh yaşatmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla atıl durumdaki tarım arazilerinin tarımsal üretime kazandırılmasıyla ilgili ilde birçok projenin devam ettiğini belirten Arslantaş, "Projelerin bir kısmına başladık, bir kısmının sonuna geldik, bir kısmın hazırlıkları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Vali Arslantaş, biçerdövere binerek 3 bin 500 dekar alanda ekilen ayçiçeğinin hasadını başlattı.

2022 yılı 1. etap TAKEP kapsamında, 144 çiftçiye 182 bin liralık fidan ve tohumluk desteği verildiği bildirildi.

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Kaynak: AA

Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da 3 bin 500 dekarlık alanda ekilen ayçiçeğinin hasadı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Burdur'da 3 bin 500 dekarlık alanda ekilen ayçiçeğinin hasadı başladı - Son Dakika
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