Burdur'da taşımalı eğitime kar tatili - Son Dakika

Burdur'da taşımalı eğitime kar tatili

Burdur'da etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün için bir gün ara verildi.

Burdur'un kırsal bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı. İl Mili Eğitim Müdürü Emre Çay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Valilik makamınca alınan karar doğrultusunda, kar yağışı nedeniyle köy yollarımızda ulaşımda yaşanan aksamalardan dolayı il merkezine bağlı taşıma merkezi olan köy okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiş, il merkezindeki okullarımıza köylerimizden taşımalı olarak gelen öğrencilerimizin bir gün izinli sayılmasına karar verilmiştir dedi.

KAR YOLLARI KAPADI

Burdur'da dün gece başlayan ve sabaha kadar devam eden yoğun kar yağışı, il merkezine bağlı köyler ile Çavdır, Altınyayla ve Bucak ilçelerinde de etkili oldu. Kar yağışı köy yollarında da ulaşımda aksamalara neden oldu. Burdur İl Özel İdaresi'ne ait 3 kar bıçaklı kamyon ve 8 greyder ile 24 personel sabaha kadar köy yollarını açık tutabilmek için yoğun bir çalışma yürüttü. Çalışmaların devam ettiği belirtildi.