BURDUR'DA TATİL DÖNÜŞÜ TRAFİK YOĞUNLUĞU - Son Dakika

Tatilin son gününü beklemeden bir gün önce eve dönmek için yola çıkanlar Burdur- Ankara D-650 karayolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Burdur Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Antalya kavşağı, NATO kavşağı, Sanayi kavşağı ve Mudulbey kavşağında önlem aldı.

KURBAN Bayramı'ndaki 9 günlük tatili Antalya ve Fethiye gibi tatil yörelerinde geçirenler dönüş yolunda Burdur- Ankara karayolunda yoğun araç trafiği oluşturdu.

Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere

Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır