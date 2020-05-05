Burdur'da tedbirleri ihlal eden 547 kişiye 925 bin 988 lira ceza - Son Dakika

BURDUR'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 547 kişiye 925 bin 988 lira para cezası uygulandı.

Burdur Valiliği'nden koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere yönelik uygulanan cezalar hakkında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını ihlal eden 144 kişi, sosyal mesafeyi ihlal eden 190 kişi, marketlerdeki kuralları ihlal eden 26 kişi, seyahat izin belgesini ihlal eden 22 kişi, karantina tedbirlerini ihlal eden 74 kişi ve diğer kuralları ihlal eden 91 kişi olmak üzere toplam 547 kişiye 925 bin 988 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 34 kişiye de adli işlem yapıldı" denildi.