Burdur'da Tekvando Heyecanı
16 dakika önce
OKUL Sporları Yıldızlar Kız-Erkek Tekvando Grup Birinciliği müsabakaları Burdur'da başladı.
OKUL Sporları Yıldızlar Kız-Erkek Tekvando Grup Birinciliği müsabakaları Burdur'da başladı.
Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda düzenlenen 3 gün sürecek müsabakalara Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Aydın, Burdur, bursa, Denizli, Isparta, İzmir, Karaman, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir ve Uşak illerinden 400 sporcu katılıyor. Dereceye giren sporcular 5-7 Nisan'da Konya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanacak. - Burdur
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:26 Kaynak: DHA
Babaannesinin Sevgilisi Tarafından Cinsel İstismara Uğrayan 11 Yaşındaki Kız Çocuğu, Doğum Yaptı
Yetiştirme Yurdundan Kaçan 3 Genç Kız, Kuaföre Para Ödemeyince Yakalandı
Bırakıldığı Teneşirde Ölen Bebek, 'Çp 51' Koduyla Toprağa Verildi
Çiğ Köfteci, İki Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklandı