Burdur'da tenis turnuvası başladı

BURDUR'da Avrupa Spor Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında tenis turnuvası düzenlendi.
Burdur İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü kortlarında düzenlenen ve 3 gün sürecek turnuvaya 16 sporcu katıldı. Turnuvanın açılış karşılaşmasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya rakibini 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, "Avrupa Spor Haftası etkinliklerini Burdur'da da gerçekleştiriyoruz. Her yaştan bireylerin katıldığı etkinliklere katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Etkinliklerimiz bir hafta sürecek. Burdur'umuzda da 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızı sporun içerisinde görmek istiyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:59 - Kaynak: DHA
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