Tırla çarpışan beton mikserinin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Burdur'da beton mikseriyle tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Hasan Pala (50) idaresindeki 07 ASL 216 plakalı beton mikseri, Isparta-Burdur kara yolu Kışla Trafik Uygulama noktası karşısında Halim As yönetimindeki 61 K 11081 plakalı nar yüklü tırın dorsesine çarptı.
Kazada beton mikseri sürücüsü Pala yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekiplerince sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Pala'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan bir süre trafiğe kapanan yolda araç kuyruğu oluştu. Polis ekiplerince trafik, kontrollü olarak yol kenarındaki petrolden sağlandı.
Karayolları ekiplerince etrafa saçılan narlar ve kaza yapan araçlar kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
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